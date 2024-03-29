Минпромторг подал заявление в суд о приостановке прав X5 на российскую "дочку"

Минпромторг РФ подал заявление в Арбитражный суд Московской области с требованием приостановить корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. на её российскую "дочку" — ООО "Корпоративный центр Икс 5". Об этом сказано в сообщении компании.

"Министерство промышленности и торговли РФ уведомило компанию о заявлении в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении её российской дочерней компании — ООО "Корпоративный центр Икс 5", — говорится в сообщении.

Там заверили, что судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России и её предприятия продолжат работать в обычном режиме. Однако компания приняла решение о выходе из состава правления X5 гендиректора Игоря Шехтермана и президента Екатерины Лобачёвой. Топ-менеджеры продолжат управлять дочерней компанией — ООО "Корпоративный центр Икс 5". То же самое касается и членов совета директоров X5: Леонида Афендикова, Дмитрия Алексеева, Алексея Корни, Юлии Соловьёвой, Азера Талыбова и Вадима Зингмана.

Х5 — крупнейший в России ретейлер по объёму выручки. На конец 2023 года группа объединяла 24 472 магазина, в том числе 21,308 тысячи магазинов "у дома" "Пятёрочка", 972 супермаркета "Перекрёсток", 1,5 тысячи "жёстких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".