Polymetal продаст российский бизнес структуре компании "Мангазея"

Золотодобывающая компания Polymetal International продаст своей российский бизнес структуре компании "Мангазея", сообщили в пресс-службе организации. Сделка, сумма которой 3,69 миллиарда долларов, состоится не позднее марта.

"Сделка будет реализована путём продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс". По условиям сделки АО "Полиметалл" оценено в 3,69 миллиарда долларов, включая внешний и внутригрупповой долг", — говорится в сообщении.