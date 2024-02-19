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19 февраля, 06:34

Polymetal продаст российский бизнес структуре компании "Мангазея"

Золотодобывающая компания Polymetal International продаст своей российский бизнес структуре компании "Мангазея", сообщили в пресс-службе организации. Сделка, сумма которой 3,69 миллиарда долларов, состоится не позднее марта.

"Сделка будет реализована путём продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс". По условиям сделки АО "Полиметалл" оценено в

3,69 миллиарда долларов, включая внешний и внутригрупповой долг", — говорится в сообщении.

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Ранее Qiwi объявила о продаже российских активов гонконгской финансовой компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей исполнительному директору организации из РФ Андрею Протопопову. Указывается, что сделка позволит Qiwi увеличить акционерную стоимость.

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Shutterstock / Christian Vinces

Матвей Константинов
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