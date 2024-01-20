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19 января, 22:39

Qiwi продаст российские активы за 23,8 млрд с обратным выкупом 10% акций

Qiwi объявила о завершении процесса реструктуризации, в рамках которого была заключена сделка о продаже российских активов финансовой компании. Новым владельцем акций станет гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову.

Сумма сделки составила 23,8 миллиарда рублей. Как только ценные бумаги с NASDAQ и Мосбиржи перейдут FFFL, Qiwi произведёт обратный выкуп 10% акций. Их максимальная цена установлена на уровне 581 рубля.

"[Продажа активов] позволит Qiwi увеличить акционерную стоимость за счёт международной экспансии и обеспечить ликвидность для акционеров. Правление ожидает, что после реструктуризации у Qiwi будет очень сильный баланс и денежная позиция, которые позволят ей продолжить своё дальнейшее развитие", — подчеркнула пресс-служба компании.

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А ранее Лайф писал, что крупные российские компании массово покидают Кипр. По сведениям местной газеты, это негативно скажется на сфере финансовых услуг.

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ТАСС / Донат Сорокин

Илья Пушкарев
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