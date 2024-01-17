СМИ констатируют массовый уход российских бизнес-гигантов с Кипра

В материале издания утверждается, что уход российских компаний продолжится, и это негативно скажется на сфере финансовых услуг. По данным газеты, в последние месяцы десятки компаний "с огромным объёмом бизнеса" объявили о скором уходе с Кипра и ожидается, что в будущем за ними последуют и другие.

Тем временем в России до конца 2024 года продлили мораторий на проведение проверок бизнеса. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая мера достаточно хорошо себя зарекомендовала и позволила снизить количество проверок почти в пять раз по сравнению с 2019 годом. В Минэкономразвития уже заявили, что количество проверок российского бизнеса заметно уменьшилось.