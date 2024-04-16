"Ашан" опроверг слухи об уходе с российского рынка 16 апреля, 10:45 "Ашан" не будет покидать российский рынок. Обложка © Freepik

Ретейлер "Ашан" заявил, что не собирается покидать Россию и продолжит дальнейшее развитие в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании на фоне слухов о возможном уходе "Ашана" с российского рынка.

"Ашан ритейл Россия" подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и, более того, планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли", — говорится в тексте.

Подобные слухи были вызваны появившейся информацией о сделках на рынке недвижимости. Так, французская Ceetrus, входящая в структуру Auchan Holding, закрыла контракт по продаже активов в России. С апреля владельцем становится компания "Торговые галереи".

"Ашан" пояснил, что такие сделки по смене учредителей никак не скажутся на работе ретейлера в РФ. По словам представителя компании, в 2012 году внутри организации были разделены права собственности на объекты недвижимости, что и вызвало недопонимание. Теперь активами владеет сторонняя фирма, поэтому происходящее там не имеет к торговой сети отношения, при том что "Ашан ритейл Россия" функционирует в России автономно от головной компании с 2023 года, добавили в пресс-службе.

Напомним, информация о возможном уходе с российского рынка торговой сети "Ашан" появилась в декабре прошлого года. А на днях французская компания "Ситрас" (Ceetrus) семьи Мюлье, куда входит "Ашан" (Auchan), закрыла сделку по продаже торговых площадей в России. Предварительный договор о продаже торговых точек был подписан в октябре прошлого года. Правительство РФ быстро дало разрешение на сделку, однако окончательное завершение соглашения произошло только в конце марта.

Авторы Татьяна Миссуми