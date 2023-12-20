Крупнейший производитель шин объявил о продаже бизнеса в России
Компания Bridgestone решила продать российские активы холдингу S8 Capital
Японский производитель шин Bridgestone решил продать свои российские активы холдингу S8 Capital. Об этом сообщается на сайте компании. Сумма сделки не раскрывается.
"Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве", — говорится в заявлении.
Как уточняется, в рамках сделки около тысячи сотрудников Bridgestone перейдут на работу к покупателю активов. Японская компания Bridgestone — крупнейший в мире производитель шин. Представительства концерна дислоцируются в 40 странах. В корпорацию входят 178 заводов, 5 технических центров, а также 10 тестовых полигонов. Фирма Bridgestone существовала в России с 1998 года и насчитывала более тысячи сотрудников, которые работали на заводе в Ульяновске и в офисе в Москве. В марте 2022 года из-за ситуации на Украине компания объявила о приостановке производственной деятельности и заморозке новых инвестиций на территории нашей страны.
Ранее Лайф сообщал, что после ухода из России финского производителя шин Nokian некоторые модели подешевели примерно на 12%. Кроме того, их по-прежнему делают на заводе под Петербургом, однако теперь под другим названием — Ikon Tyres.
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