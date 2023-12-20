Крупнейший производитель шин объявил о продаже бизнеса в России

"Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве", — говорится в заявлении.

Как уточняется, в рамках сделки около тысячи сотрудников Bridgestone перейдут на работу к покупателю активов. Японская компания Bridgestone — крупнейший в мире производитель шин. Представительства концерна дислоцируются в 40 странах. В корпорацию входят 178 заводов, 5 технических центров, а также 10 тестовых полигонов. Фирма Bridgestone существовала в России с 1998 года и насчитывала более тысячи сотрудников, которые работали на заводе в Ульяновске и в офисе в Москве. В марте 2022 года из-за ситуации на Украине компания объявила о приостановке производственной деятельности и заморозке новых инвестиций на территории нашей страны.