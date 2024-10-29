Песков в беседе с Life.ru оценил решение Вологодчины ограничить продажу алкоголя

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области появится ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе хотят ввести такие жёсткие меры. По его словам, в области высокая смертность от спиртного и связанных с ним заболеваний — 71%. Он отметил, что возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется.