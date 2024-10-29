Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 14:04

Песков в беседе с Life.ru оценил решение Вологодчины ограничить продажу алкоголя

Песков: Ограничение продажи алкоголя в Вологде – прерогатива местных властей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Life.ru решение властей Вологодской области продавать алкоголь в регионе всего 2 часа в день.

«Это прерогатива региональных властей», — отметил представитель Кремля в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области появится ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе хотят ввести такие жёсткие меры. По его словам, в области высокая смертность от спиртного и связанных с ним заболеваний — 71%. Он отметил, что возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Региональные власти
  • Политика
  • Только на Life
  • Общество
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar