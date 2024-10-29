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Регион
29 октября, 11:35

Губернатор объяснил, зачем на Вологодчине будут продавать алкоголь только два часа в день

Филимонов: Под запрет на продажу алкоголя в Вологодской области не попадут кафе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе хотят ужесточить продажу алкоголя. По его словам, прослеживается большая смертность от спиртного, поэтому такое решение просто необходимо. Соответсвующее видеообращение он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Филимонов рассказал, почему решил ограничить продажу алкоголя. Видео © Telegram / Филимонов LIVE

«71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — рассказал губернатор.

Он отметил, что возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется. Это решение, по его мнению, станет значительным стимулом для роста сферы общественного питания и шагом навстречу добросовестным предпринимателям, стремящимся развивать туристическую привлекательность региона. Также он добавил, что изменения должны вступить в силу с 1 марта следующего года в соответствии с решением Законодательного собрания Вологодской области.

Время продажи алкоголя в России в 2024 году
Время продажи алкоголя в России в 2024 году

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области может появиться ограничение на продажу алкоголя. Там предложили продавать спиртное в розницу только в период с 12:00 до 14:00. Такие временные рамки, по мнению чиновников, должны действовать в дни государственных праздников и в новогодние каникулы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stockah

Александра Мышляева
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