Губернатор объяснил, зачем на Вологодчине будут продавать алкоголь только два часа в день

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе хотят ужесточить продажу алкоголя. По его словам, прослеживается большая смертность от спиртного, поэтому такое решение просто необходимо. Соответсвующее видеообращение он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Филимонов рассказал, почему решил ограничить продажу алкоголя. Видео © Telegram / Филимонов LIVE

«71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — рассказал губернатор.

Он отметил, что возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется. Это решение, по его мнению, станет значительным стимулом для роста сферы общественного питания и шагом навстречу добросовестным предпринимателям, стремящимся развивать туристическую привлекательность региона. Также он добавил, что изменения должны вступить в силу с 1 марта следующего года в соответствии с решением Законодательного собрания Вологодской области.