Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 16:00

В Вологодской области могут ужесточить продажу алкоголя

Губернатор Вологодской области предложил продавать алкоголь два часа в день

В Вологодской области может появиться ограничение на продажу алкоголя, предлагается продавать спиртное в розницу только в период с 12:00 до 14:00. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект губернатора региона Георгия Филимонова.

Такие временные рамки, по мнению чиновника, должны действовать в дни государственных праздников и в новогодние каникулы. При этом ограничения не затронут бары, кафе и рестораны. Если закон пройдёт все стадии утверждения, то нововведение вступит в силу уже 1 марта следующего года.

Однако аналитики не спешат делать выводы о том, что подобные законодательные поправки помогут в борьбе с алкоголизмом и преступностью в состоянии опьянения. Эксперты полагают, что закон приведёт к огромным очередям за горячительными напитками в «разрешённые» часы или же россияне будут закупать спиртное заранее, а не в день праздников.

Время продажи алкоголя в России в 2024 году
Время продажи алкоголя в России в 2024 году

Ранее Life.ru рассказывал о том, как молодых людей отказаться от алкоголя призвал основатель Telegram Павел Дуров. Он дал ценный совет тем, кто хочет построить «что-то великое». По его словам, желающим добиться успеха следует полностью отказаться от спиртного, как когда-то сделал он сам.

Обложка ©

freepik / senivpetro

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar