В Вологодской области могут ужесточить продажу алкоголя
Губернатор Вологодской области предложил продавать алкоголь два часа в день
В Вологодской области может появиться ограничение на продажу алкоголя, предлагается продавать спиртное в розницу только в период с 12:00 до 14:00. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект губернатора региона Георгия Филимонова.
Такие временные рамки, по мнению чиновника, должны действовать в дни государственных праздников и в новогодние каникулы. При этом ограничения не затронут бары, кафе и рестораны. Если закон пройдёт все стадии утверждения, то нововведение вступит в силу уже 1 марта следующего года.
Однако аналитики не спешат делать выводы о том, что подобные законодательные поправки помогут в борьбе с алкоголизмом и преступностью в состоянии опьянения. Эксперты полагают, что закон приведёт к огромным очередям за горячительными напитками в «разрешённые» часы или же россияне будут закупать спиртное заранее, а не в день праздников.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как молодых людей отказаться от алкоголя призвал основатель Telegram Павел Дуров. Он дал ценный совет тем, кто хочет построить «что-то великое». По его словам, желающим добиться успеха следует полностью отказаться от спиртного, как когда-то сделал он сам.
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