В Вологодской области могут ужесточить продажу алкоголя

В Вологодской области может появиться ограничение на продажу алкоголя, предлагается продавать спиртное в розницу только в период с 12:00 до 14:00. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект губернатора региона Георгия Филимонова.

Такие временные рамки, по мнению чиновника, должны действовать в дни государственных праздников и в новогодние каникулы. При этом ограничения не затронут бары, кафе и рестораны. Если закон пройдёт все стадии утверждения, то нововведение вступит в силу уже 1 марта следующего года.