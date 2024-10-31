Смерть тоже входит в роль: Экстрасенс раскрыла, что бывает с актёрами, которые играют покойников

В актёрской среде играть умерших или умирать во время фильма или спектакля считается дурной приметой, и не зря. История знает немало примеров, когда таким образом артисты буквально напророчили себе судьбу, рассказала в беседе с Life.ru экстрасенс Аделина Панина.

По её словам, хорошие актёры действительно могут вжиться в роль, и силой своей энергетики они делают грань между мирами полупроницаемой, из-за чего легко могут оказаться на той стороне буквально (что заканчивается физической смертью) или застрять там ментально. В пример экстрасенс привела великого русского певца и актёра Фёдора Шаляпина, который после некоторых ролей с большим трудом «отвязывался» от роли, а иногда и прибегал для этого к ритуалам.

Вживаясь в роль мертвеца, человек сознательно помещает себя в пространство между мирами, из которого можно и не выйти. Чем чаще он это делает, чем продолжительнее эти практики, тем сильнее его связь с тем миром и слабее та, что удерживает его здесь. Бывает и так, что человек после подобных практик сам решает уйти в мир мёртвых, полагая, что его место там. Аделина Панина Экстрасенс

Панина предостерегла актёров, что не только они могут примерять на себя образ смерти, но и смерть может примерить их образ, и тогда жизнь человека может оказаться в большой опасности. Кроме того, заигрывание с потусторонними энергиями чревато не только для тех, кто делает это по долгу службы. Как подчеркнула экстрасенс, любые попытки вызвать мёртвых, пытаться как-то взаимодействовать с ними или заглянуть «по ту сторону» могут иметь трагические последствия.