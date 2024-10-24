«Непоправимый след»: Россиянам объяснили, почему детей нельзя брать на похороны

Брать или не брать ребёнка на кладбище для участия в траурной церемонии, нужно принимать индивидуально. Важно учитывать как возраст, так и психологические особенности малыша. Однако следует помнить, что похороны могут серьёзно повлиять на неокрепшую психику.

В беседе с RuNews24.ru детский психолог Майя Голубева рекомендовала не брать на похороны детей до десяти лет. Однако, по её словам, траурная церемония может приучить малыша уважать память предков и семейные ценности. Кроме того, ему можно показать места погребения предков и объяснить значение кладбища.

Тем не менее, непривычная атмосфера может вызвать стресс. Особенно это опасно, если малыш потерял очень близкого человека. По словам эксперта, существует риск возникновения страха, ведь для ребёнка нежелательны воспоминания, которые порой не может пережить даже взрослый человек.

«Это нанесёт непоправимый след в его психике. Лучше всего прийти с ребёнком в церковь, научить молиться об умершем родственнике, мягко рассказывая о смерти», — отметила психолог.