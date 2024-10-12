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12 октября, 09:29

Россиянам рассказали, через сколько лет можно повторно использовать могилу

Юрист Русяев: Для погребения в ту же могилу должно пройти минимум 15–20 лет

Российское законодательство предполагает, что в одну и тут же могилу возможно повторное погребение. Однако для этого должно пройти минимум 15-20 лет, рассказал юрист Илья Русяев. Принципиальном в данном случае является вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

По словам эксперта, ФЗ «О погребении и похоронном деле» устанавливает общие условия, а конкретные правила определяются уже на региональном уровне. В зависимости от климата, состояния почвы и других факторов в каждом субъекте РФ учитываются свои сроки полного разложения органических тканей и нейтрализации потенциально опасных микроорганизмов.

«В большинстве регионов России минимальный срок, после которого допускается повторное захоронение в ту же могилу, составляет 15–20 лет. Этот период обусловлен естественными процессами разложения и минерализации тела», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Кстати, в ряде регионов России правила более строгие. Например, в Санкт-Петербурге повторно похоронить в ту же могилу можно минимум через 20 лет, потому что учитывается специфика грунтовых вод. При этом администрация кладбища может отказать в повторном погребении, если предыдущие останки ещё не разложились до конца, уточнил юрист.

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Обложка ©

pixabay / PublicDomainPictures

Борис Эльфанд
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