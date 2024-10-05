Как мухи помогают определить время смерти человека: Инсайды патологоанатома

Для определения времени смерти человека эксперты иногда обращаются за помощью к насекомым, рассказал старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-патологоанатом Борис Кульбицкий.

По словам судмедэксперта, в городах наиболее распространёнными насекомыми являются мухи. Именно по их кладке на трупе можно установить, когда случилось непоправимое. Мухи откладывают яйца через 4-6 часов после наступления смерти человека, уточнил собеседник «Газеты.ru».

В течение 12 часов или полных суток появляются личинки, потом — куколки. Иногда эксперты обнаруживают на трупе несколько поколений мух, что даёт возможность определить, как давно наступила смерть. Вид же насекомого может указать на место трагедии, отметил кандидат медицинских наук.

«А вот по видовой принадлежности насекомых, которые находятся на теле, определить время смерти, к сожалению, невозможно. Однако этот признак можно использовать для установления того, произошло ли событие в том месте, где нашли труп», — подчеркнул врач.