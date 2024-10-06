Время смерти по трупной зелени: Жуткую правду раскрыл патологоанатом

Время смерти человека можно определить, если обратить внимание на процессы гниения, протекающие в мёртвом теле. Об этом рассказал старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-патологоанатом Борис Кульбицкий.

Судмедэксперт отметил в беседе с «Газетой.ru», что в течение первых суток можно заметить первые признаки разложения, а на вторые появляется так называемая трупная плесень или «зелень». В период с 24 до 48 часов она охватывает подмышечную область и живот, и далее распространяется на всё тело.

«С четвёртых суток до недели кожа становится грязно-зелёного цвета, на ней отчётливо видна венозная сеть, а тело становится дряблым», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

При этом, по его словам, в жарком и сухом климате при ускоренном испарении влаги тело может подвергнуться мумификации. Если же человек оказался во влажной среде, например, в воде, то он может покрыться жировыми выделениями и законсервироваться. В этом случае гниение не происходит, заключил врач.