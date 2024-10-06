Температура воздуха, воды и тела: Патологоанатом объяснил, как быстро остывает тело после смерти

Для определения времени наступления смерти судмедэксперты зачастую используют температурные данные, рассказал врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Борис Кульбицкий. По его словам, специалисты измеряют температуру среды, в которой находился труп, то есть воздуха или воды, а потом — тела.

Через час процедуру повторяют и соотносят данные. К примеру, тело взрослого человека после смерти теряет один градус за час, если температура воздуха находится на отметке в 20 градусов, уточнил собеседник «Газеты.ru».

«Причём в первые часы чуть быстрее, а после шести часов падение температуры тела замедляется, и на 1 градус она будет снижаться уже через 1,5-2 часа. В аридном (сухом) и арктическом климате процессы протекают иначе и значение термометрии падает», — заключил врач.