Променяли Эльзу на аниме: Life.ru узнал, каких персонажей дети хотят видеть на Новый 2025 год

По тому, как меняются тенденции проведения праздников у детей, можно отследить смену вкусов подрастающего поколения. Если раньше девочки ждали на Новый год вместе с Дедом Морозом диснеевскую Эльзу, то теперь принцесса им больше не интересна. Детей и подростков захватил тренд на аниме и K-POP.

«Если говорить о детях от 6 до 10 лет, самые популярные сегодня герои — это Китти, Куроми и Мелоди из японского мультфильма аниме «Анигай Мэй Мелоди». Если говорить о подростках, они любят обычных ведущих в молодёжном стиле. Но если говорить о конкретных персонажах, то огромную популярность сейчас набрали даже не персонажи, а ведущие в стиле музыкального жанра K-POP», — рассказала Life.ru основатель агентства детских праздников Lobacheva Project Антонина Лобачёва.

Не теряют популярность и традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, однако нынешних подростков трудно чем-то удивить, поэтому агентства вынуждены из раза в раз придумывать новые конкурсы и программы. Из новых веяний — мини кукольный театр, который устраивает Снегурочка, волшебная книга Деда Мороза с заданиями.

Также в тренде эльфы, причём родители заказывают этих персонажей не на сам Новый год, а на ноябрь. Эльф приходит домой к ребёнку и помогает ему написать и украсить письмо Деду Морозу. В новогоднюю пору те же эльфы как дополнительные персонажи очень популярны на утренниках.

«Какой-то определённой тенденции нет, в этом году больше заказов на классические программы с Дедом Морозом и Снегурочкой и с героем-антагонистом. Из «экзотики» заказывают Гринча. В прошлом году часто заказывали Эльзу и Олафа. В этом году таких заявок не было», — добавила руководитель департамента детских мероприятий агентства праздников «Персонаж» Юлия Аникутина.