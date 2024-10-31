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31 октября, 05:01

Променяли Эльзу на аниме: Life.ru узнал, каких персонажей дети хотят видеть на Новый 2025 год

Эксперт Лобачева: Дети стали чаще просить Новый год в стиле K-POP и аниме

Не теряют популярность у детей и Дед Мороз со Снегурочкой. Обложка © Kandinsky / Life.ru

Не теряют популярность у детей и Дед Мороз со Снегурочкой. Обложка © Kandinsky / Life.ru

По тому, как меняются тенденции проведения праздников у детей, можно отследить смену вкусов подрастающего поколения. Если раньше девочки ждали на Новый год вместе с Дедом Морозом диснеевскую Эльзу, то теперь принцесса им больше не интересна. Детей и подростков захватил тренд на аниме и K-POP.

«Если говорить о детях от 6 до 10 лет, самые популярные сегодня герои — это Китти, Куроми и Мелоди из японского мультфильма аниме «Анигай Мэй Мелоди». Если говорить о подростках, они любят обычных ведущих в молодёжном стиле. Но если говорить о конкретных персонажах, то огромную популярность сейчас набрали даже не персонажи, а ведущие в стиле музыкального жанра K-POP», — рассказала Life.ru основатель агентства детских праздников Lobacheva Project Антонина Лобачёва.

Не теряют популярность и традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, однако нынешних подростков трудно чем-то удивить, поэтому агентства вынуждены из раза в раз придумывать новые конкурсы и программы. Из новых веяний — мини кукольный театр, который устраивает Снегурочка, волшебная книга Деда Мороза с заданиями.

Также в тренде эльфы, причём родители заказывают этих персонажей не на сам Новый год, а на ноябрь. Эльф приходит домой к ребёнку и помогает ему написать и украсить письмо Деду Морозу. В новогоднюю пору те же эльфы как дополнительные персонажи очень популярны на утренниках.

«Какой-то определённой тенденции нет, в этом году больше заказов на классические программы с Дедом Морозом и Снегурочкой и с героем-антагонистом. Из «экзотики» заказывают Гринча. В прошлом году часто заказывали Эльзу и Олафа. В этом году таких заявок не было», добавила руководитель департамента детских мероприятий агентства праздников «Персонаж» Юлия Аникутина.

Аниматоров больше не допустят до детей без справки от психиатра
Аниматоров больше не допустят до детей без справки от психиатра

Напомним, что в этом году стоимость Дедов Морозов и Снегурочек подорожала на 5%. За полчаса с волшебными героями придётся отдать не менее 5 тысяч рублей. Эти цены продержатся до 13–15 декабря, дальше они поднимутся ещё выше. А в канун Нового года, 31 декабря, стоимость услуг аниматоров будет начинаться от 10 тысяч рублей.

Екатерина Хмелева
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