Верный друг на долгие годы: 6 пород собак-долгожителей, которые будут рядом 20 лет

Когда выбираешь собаку, хочется, чтобы питомец оставался рядом как можно дольше. Некоторые породы отличаются крепким здоровьем и долголетием, становясь верными друзьями на долгие годы. Мы подобрали шесть пород-долгожителей, которые радуют хозяев своим преданным характером и способностью к долгой жизни. Узнайте, кто они и как продлить жизнь своему питомцу.

Порода собак чихуахуа: маленький, но стойкий компаньон

Сколько живут чихуахуа: описание породы. Фото © Wikipedia / Carlos.ferreira.rejas

Эти миниатюрные собаки живут дольше многих крупных пород — до 18–20 лет! Их крепкое здоровье, небольшой размер и низкая склонность к ожирению делают их любимцами-долгожителями. Часто владельцев чихуахуа интересует, как поддерживать здоровье их питомцев. Ответ прост — следите за активностью, прогулками и оберегайте их от переохлаждения. Важно помнить, что, несмотря на свой размер, чихуахуа нуждаются в ежедневных прогулках и умственных занятиях, иначе они могут заскучать и потерять активность.

Порода собак йоркширский терьер: миниатюрный друг на долгие годы

Долголетие йоркширских терьеров: описание породы. Фото © Wikipedia / Wwwikipediya

Йорки могут прожить до 15–17 лет, радуя своих хозяев крепким здоровьем. Частый вопрос — как ухаживать за их зубами, ведь эта порода склонна к стоматологическим проблемам. Регулярная чистка зубов и осмотры у ветеринара помогают избежать болезней и продлить жизнь питомцу. Несмотря на свой аристократический вид, йоркширские терьеры активны, энергичны и всегда готовы к приключениям, что делает их отличными спутниками для семей.

Порода собак такса: преданный «охотник» с крепким здоровьем

Секреты долгой жизни таксы: описание породы. Фото © Wikipedia / Svenska Mässan

Порода собак такса с уникальным длинным телом и охотничьим характером. Таксы могут прожить 12–16 лет. Как многие владельцы знают, эти питомцы требуют особого ухода за позвоночником и контроля веса. Специалисты рекомендуют избегать прыжков с высоты и чрезмерных нагрузок на спину, чтобы поддерживать здоровье позвоночника и суставов. При должном внимании к диете и физической активности собаки породы такса остаются активными и жизнерадостными долгие годы.

Порода собак померанский шпиц: маленький друг с пушистым сердцем

Продолжительность жизни померанского шпица и описание породы. Фото © Wikipedia / Станислав С.

Померанские шпицы живут 12–16 лет и требуют особого внимания к уходу за шерстью и зубами. Эти игривые и умные собаки часто радуют владельцев долгими годами любви и преданности, но нуждаются в регулярном уходе и играх. Многие владельцы задаются вопросом — как избежать проблем с дыханием у померанцев? Специалисты советуют следить за весом шпицев и избегать перегрева, что поможет питомцу оставаться здоровым и активным.

Порода собак мальтийская болонка: элегантность и крепкое здоровье

Почему мальтийские болонки живут долго: описание породы. Фото © Wikipedia / Sannse

Срок жизни мальтийской болонки обычно составляет 12–15 лет, и эта порода отлично подходит для семей. Они известны своей гипоаллергенностью, что важно для многих хозяев. Как лучше ухаживать за белоснежной шерстью собак породы мальтийская болонка? Регулярное расчёсывание и уход за шерстью помогут сохранить её здоровой и мягкой. Собаки породы болонка дружелюбны, легко адаптируются к новому окружению и очень привязаны к своим хозяевам.

Порода собак бигль: энергичный охотник и надёжный друг

Как продлить жизнь собаке: описание породы бигль. Фото © Wikipedia / Arteraser

Собаки породы бигль, живущие в среднем 12–15 лет, нуждаются в регулярной активности, чтобы оставаться здоровыми и жизнерадостными. Эти питомцы требуют ежедневных физических нагрузок и умственных игр, так как склонны к ожирению. Если у вас собака породы бигль, важно не оставлять питомца одного надолго и регулярно предлагать новые задачи. Это позволит вашему биглю оставаться активным и довольным.

Как обеспечить питомцу долгую и здоровую жизнь

Но то, что мы включили эти породы в наш список, ещё совсем не значит, что им не требуется забота. Она им нужна, и ещё как! Для долголетия вашего питомца важны: Правильное питание : выберите качественный корм, подходящий породе и возрасту. Следите за балансом белков, жиров и углеводов.

: выберите качественный корм, подходящий породе и возрасту. Следите за балансом белков, жиров и углеводов. Физические нагрузки : гуляйте с собакой и занимайтесь играми, чтобы поддерживать её активность.

: гуляйте с собакой и занимайтесь играми, чтобы поддерживать её активность. Уход за зубами и шерстью : особое внимание к этим аспектам поможет избежать проблем со здоровьем у долгоживущих пород.

: особое внимание к этим аспектам поможет избежать проблем со здоровьем у долгоживущих пород. Регулярные визиты к ветеринару : ранняя диагностика помогает выявить возможные проблемы на начальном этапе.

: ранняя диагностика помогает выявить возможные проблемы на начальном этапе. Внимание и забота: собаки живут дольше, когда окружены любовью и вниманием, и это лучший способ подарить им счастливые годы.