Россиян известили об опасных уловках банков с кредитками «про запас»

Навязанная банком кредитная карта не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Любая долговая нагрузка, потенциальная или реальная, это большая ответственность, ведь деньги банку рано или поздно придётся возвращать. Об этом напомнила заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова в эфире радио Sputnik.

«Любая кредитная карта — это должен быть только обдуманный выбор потребителя, ни в коем случае не навязанное банком решение «про запас». Это тот принцип, которого должен придерживаться каждый финансово грамотный человек», — заявила эксперт.

По её словам, подводным камнем может стать лимит кредитования. Независимо от того, пользуетесь вы средствами или нет, они всё равно идут в расчёт показателя долговой нагрузки.

«Например, вам выдали кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей. Вы деньги не тратите, кредитная карта где-то лежит, возможно даже вы про неё забыли. При этом в Бюро кредитных историй всё равно числится, что у вас есть долг в размере 100 тысяч рублей», — объяснила Храпунова.

В дальнейшем, если вы захотите взять уже обдуманный кредит, то эти 100 тысяч (условно) будут учитываться в расчёте именно так, как будто вы ими пользуетесь. Неприятным сюрпризом также может стать комиссия за обслуживание, о которой банки зачастую умалчивают. Поэтому лучше вовсе не брать навязанные кредитки или закрыть, если такие в доме есть.