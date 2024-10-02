Банки ограничивают выдачу кредитных карт: с чем это связано и что делать клиентам ВТБ прекратил выдачу более одной кредитной карты на человека. Схожие ограничения появились и в других банках. С чем они связаны и на что обращать внимание клиентам, чтобы получить кредитную карту? 2 октября, 12:43 Взять кредитную карту стало сложнее. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Почему банки ограничивают выдачу кредитных карт

Банки называют ограничения на выдачу кредитных карт временными. Объясняют их ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка. Действительно, регулятор уже неоднократно предупреждал о сильной закредитованности россиян и постоянно ищет способы борьбы с этим явлением. Проблема обсуждается уже несколько лет, но в последнее время этот вопрос стоит особенно остро.

Банк России предпринимает всё новые и новые меры для борьбы с перегревом в кредитовании. В частности, ограничивает выдачу кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Таким образом решается вопрос сокращения финансовой нагрузки на бюджет конкретного заёмщика. Не секрет, что люди брали зачастую не по одному, а по пять-шесть кредитов. В результате тратили на выплаты по ним почти все свои доходы. Ограничения на выдачу помогут сократить количество неплательщиков и перезакредитованных заёмщиков.

— По нашим данным, средний показатель долговой нагрузки в первом полугодии 2024 года составил 52%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 46%. Среднее количество кредитных продуктов на пользователя сервиса «Кредитный рейтинг за год» (сравниваем август 2023-го с августом 2024-го) выросло с 5,2 до 6,8 штуки, при этом количество открытых займов выросло с 1,7 до 2,4 штуки (входят в общее количество кредитов). Также мы видим рост среднего ежемесячного платежа по всем кредитным продуктам: сумма выросла с 31,9 тыс. рублей до 42,5 тыс. рублей, — рассказал директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомет Гамзаев.

Кроме того, Центробанк сейчас активно ужесточает денежно-кредитную политику (ДКП). В сентябре ключевая ставка выросла до 19%. Соответственно, идёт и рост ставок по кредитам. Они становятся всё менее доступными для населения, а требования к заёмщикам растут.

— Заметный бум в сегменте кредитных карт наблюдается более пяти лет. Вряд ли риски в этом сегменте рынка сопряжены в первую очередь с ужесточившейся денежно-кредитной политикой. Главный фактор, влияющий на принятие решения банков в корректировке стратегии, это не восстановившиеся реальные доходы населения. Бизнес с кредитными картами для банков будет всегда выгоден. Это их конкурентное преимущество, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Как сейчас получить кредитную карту

Как правило, для оформления кредитной карты нужно подать онлайн-заявку и предоставить необходимый пакет документов. Это паспорт, справка о доходах и ряд других документов по требованию конкретного банка. Затем банк рассматривает заявку и выносит решение — одобряет или нет выдачу кредитной карты. Если получено одобрение, то карту выдадут в течение нескольких дней. Заёмщик приезжает в банк за картой, а активировать её можно при совершении любой операции в банкомате.

Кстати, необязательно отправлять заявку онлайн. Сделать это можно также в офисе банка или по телефону.

— Большинство банков из топ-20 ограничивают число выданных на одно лицо кредитных карт одной, максимум двумя. Тем не менее это не решает проблему закредитованности граждан, так как ничто не мешает им получить несколько кредиток в других банках. Вкупе с высокой ключевой ставкой, призванной охладить рынок кредитования, возникают и дополнительные ограничивающие инициативы, более действенные с точки зрения решения проблемы перекредитованности. В частности, недавнее предложение лимитировать долги россиян не более чем двумя кредитными договорами, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Однако, по мнению эксперта, и это не панацея. На его взгляд, с одной стороны, платёжеспособные, финансово грамотные люди, которые всегда укладываются в грейс-период, могут незаслуженно пострадать в правах из-за этого и вероятных иных лимитов. А во-вторых, логичнее не урезать число выданных кредиток, а ограничить размер выданных денег. К примеру, для банка с точки зрения платёжеспособности клиент, который платит ипотеку и имеет кредитную карту, более «опасен», чем клиент с двумя кредитками из двух разных банков суммарным лимитом в 150 тысяч рублей.

Авторы Нина Важдаева