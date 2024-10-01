У вкладов появились подводные камни: когда стоит хранить деньги в банке, а когда нет Банки объявили о повышении ставок по вкладам. Впрочем, держать деньги на депозите не всегда выгодно. За высокими процентами нередко скрываются подводные камни. Как получить максимальную доходность по вкладу, а когда деньги лучше забрать из банка? 30 сентября, 21:15 Экономисты рассказали, стоит ли сейчас держать деньги на вкладах. Обложка © TACC / Олег Елков

Какой вклад лучше открыть

Этой осенью вклады не только являются самым низкорисковым инструментом сбережения денег, но и приносят хорошую доходность. Банки один за другим заявляют о повышении ставок. Этому способствует жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка. В сентябре ключевую ставку повысили до 19% годовых. Не исключается и дальнейшее повышение на ближайшем заседании ЦБ в конце октября.

— При этом ставки по вкладам в текущий момент существенно выше инфляции. Это позволяет сохранять покупательную способность накоплений, скомпенсировав инфляцию, и приумножать их. В результате создаётся привлекательное соотношение риска и доходности этого инструмента, — рассказал эксперт-аналитик "Банков.ру" Богдан Зварич.

Срочные депозиты можно открыть и зафиксировать ставку, как правило, на довольно короткий срок — полгода или год, максимум — на три года. Этот инструмент сбережений подходит тем, кто не хочет отвлекать деньги надолго и опасается, что они могут понадобиться. В таком случае деньги можно забрать в любой момент. Проценты не потеряются, если вклад предусматривает пополнение и частичное снятие до неснижаемого остатка. Если же такой опции нет, то проценты при досрочном закрытии пропадут. Как правило, в большинстве случаев при досрочном расторжении договора вклада доход пересчитывается по ставке «До востребования».

— Сейчас, когда ключевая ставка находится на достаточно высоком уровне и сложно предсказать, как долго она на нём продержится, многие финансовые инструменты также предполагают повышенную доходность. Настал благоприятный момент для того, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длительный срок. Таким инструментом могут быть, в частности, программы инвестиционно-накопительного страхования жизни. Сейчас гарантированная доходность по таким долгосрочным программам может превышать 18,5% годовых на пять лет при выплате дохода в конце срока, — рассказал директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

В последнее время вклады приносят высокую прибыль. Фото © TACC / dpa

В них также может быть включена страховая защита, позволяющая накопить целевую сумму даже в случае непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, предупредил Борис Борзунов, стоит обратить внимание на то, что при досрочном расторжении договора инвестиционно-накопительного страхования жизни после истечения «периода охлаждения» (как правило, от 14 до 30 дней) выплата может быть меньше суммы вложенных средств. В такие программы лучше вкладывать денежные средства, которые не понадобятся в среднесрочной перспективе, а для краткосрочных накоплений выбирать другие инструменты, например вклад или накопительный счёт.

— Высокие ставки по вкладам, достигающие 21%, могут выглядеть очень привлекательно, но важно внимательно рассмотреть все аспекты такого предложения. На первый взгляд это кажется отличной возможностью заработать, однако за красивыми цифрами часто скрываются подводные камни, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он обратил внимание, что вклады, безусловно, остаются одним из самых безопасных способов сохранить и приумножить сбережения, особенно в периоды экономической нестабильности. Государственная система страхования вкладов обеспечивает дополнительную защиту для суммы до 1,4 млн рублей.

Когда лучше закрыть вклад

Владислав Антонов отметил, что у высоких ставок есть и минусы. Часто такие привлекательные проценты предлагаются без капитализации и с выплатой в конце срока. Это значит, что вы не сможете пользоваться начисленными процентами до окончания действия вклада. Кроме того, за досрочное расторжение договора банки предлагают всего 0,01% годовых, что фактически лишает вкладчика гибкости в управлении своими деньгами.

— Высокие ставки также могут указывать на ожидания банков относительно повышения ключевой ставки Центробанка и роста инфляции. В такой ситуации реальная доходность вклада может оказаться ниже ожидаемой или даже отрицательной, несмотря на высокий номинальный процент, — добавил Владислав Антонов.

Важно помнить и о страховом лимите. Суммы свыше 1,4 млн рублей не застрахованы государством, что создаёт дополнительные риски для крупных вкладчиков. В таком случае стоит рассмотреть вариант разделения суммы между несколькими банками, но доходность может отличаться.

Вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Фото © TACC / Владимир Гердо

Решение о том, открывать вклад или сделать крупную покупку, зависит от личных обстоятельств и целей. Если у вас стабильный доход и нет срочной необходимости в крупных тратах, вклад может быть хорошим выбором.

— Но если планируется важная покупка, которая может подорожать в будущем, то, возможно, стоит сделать её сейчас. Какой смысл ждать? Получить доход с вклада через год, чтобы в итоге купить подорожавший товар на столько же, — пояснил Владислав Антонов.

По его словам, альтернативой вкладам часто считается недвижимость. Но здесь тоже есть свои нюансы. Недвижимость сейчас достаточно дорогая и неликвидная, что создаёт свои проблемы и риски. Для приумножения денег в условиях высоких ставок можно рассмотреть стратегию диверсификации. Например, распределить деньги между разными инструментами: часть оставить на депозите, часть в ценных бумагах и облигациях. Это поможет сбалансировать риски и потенциальную доходность.

Что же касается крупных покупок, то здесь очень важно оценить, понадобятся ли для такой покупки кредитные средства. Если достаточно имеющихся денег и кредиты не нужны, то стоит оценить необходимость такой покупки именно сейчас. Возможно, её стоит отложить на будущее, а средства положить на депозит.

— Если же нужны кредитные средства, то здесь важным фактором выступают ставки по кредитам. Чем выше ставки, тем больше будут ежемесячные выплаты и переплата по кредиту, а значит, надо проанализировать как необходимость такой покупки, так и ту нагрузку на семейный бюджет, который создаст наличие такого кредита, — пояснил Богдан Зварич.

На что обращать внимание при открытии банковского вклада

Нередко банки предлагают слишком высокие ставки по вкладам. Например, сейчас ключевая ставка 19%, а банки готовы брать деньги под 20–21%. При этом обычные ставки по большинству продуктов составляют 15–16%. В этих условиях более 20%, которые анонсированы в рекламных материалах, выглядят привлекательно. Впрочем, часто — это маркетинговый крючок, который привлекает потенциальных клиентов. Нюансы начинаются дальше — и вот некоторые из них.

Вклад можно открыть через терминал или банковское приложение. Фото © ТАСС / Егор Алеев

— Высокая ставка распространяется на краткосрочные продукты (вклад на 1–6 месяцев) либо работает только в течение небольшого периода внутри всего срока вклада (например, с 1-го по 50 день, дальше — ниже), и средняя ставка, к примеру, за год, оказывается ниже ожидаемого. Большой процент предполагает дополнительные условия. К примеру, обязательное приобретение другого банковского продукта (страхование), оформление дебетовой или кредитной дополнительной карты, подписка на сервисы экосистемы банка за дополнительный процент, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Кроме того, высокая ставка может распространяться на ограниченную группу людей. К примеру, только на новых клиентов, пенсионеров или пользователей определённых госпрограмм.

Высокий процент — это практически всегда неудобные условия для вкладчиков: с высоким минимальным порогом, без возможности пополнить депозит или снять часть средств. Часть депозитных продуктов рассчитаны исключительно на открытие онлайн — для разгрузки офисов.

— Также напоминаем, что высокий процент по вкладу не означает автоматическую доходность — следует помнить о налоге для депозитов от 1 млн рублей при превышении порога доходности, привязанного к ключевой ставке (сейчас налогом облагается доход свыше 190 тысяч рублей), — пояснил Александр Шнейдерман.

По его словам, предпочесть вклад крупной покупке уместно тогда, когда предполагаемая доходность от депозита окажется выше суммы, на которую к концу срока вклада подорожает объект интереса. В противном случае покупку лучше не откладывать.

Авторы Нина Важдаева