Вторичную недвижимость можно купить дешевле: как это сделать Стоимость квартир на вторичном рынке может оказаться дешевле, чем казалось ранее. Достаточно внести небольшие изменения в критерии поиска. Специалисты рассказали, сколько можно сэкономить на покупке вторичного жилья и как это сделать. 27 сентября, 21:15 Эксперты рассказали, как купить квартиру дешевле. Обложка © Freepik

Какие квартиры стали доступнее

Вопрос экономии на покупке вторичного жилья стоит достаточно остро для тех, кто берёт ипотеку. В выигрышном положении сегодня остаются только покупатели с наличными деньгами. На рынке их мало, они сразу могут выйти на сделку. За скорость продавцы готовы делать дополнительные скидки. Ипотечникам сложнее. Тем более если речь идёт об альтернативной сделке, когда человек продаёт одну квартиру, берёт небольшой кредит и покупает другую. Впрочем, при грамотном подходе к выбору жилья можно хорошо сэкономить, а нередко и вовсе обойтись без ипотеки.

— Чтобы сэкономить на покупке вторички, можно изменить некоторые критерии поиска. Это не значит, что потребителю необходимо снижать свои ожидания, отказываться от собственного комфорта в будущем и рассматривать только жильё меньшей комнатности или площади. Речь идёт только о тех параметрах, которые действительно не станут проблемой в будущем, — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Например, можно рассмотреть более отдалённые от центра локации. Для столицы это могут быть Новая Москва или ближайшие подмосковные города-сателлиты: например, Красногорск, Реутов, Мытищи. Сегодня эти локации уже сложно отличить от обычных московских спальных районов. Здесь представлена и сформированная инфраструктура, хорошая транспортная сеть, открыты станции метро и МЦД. Всё это позволяет добираться достаточно быстро до центра города, но при этом найти квартиру здесь можно дешевле, чем в старых границах Москвы.

Как выбрать квартиру с оптимальным соотношением «цена – качество»

Евгений Белокуров обратил внимание на такой критерий, как год постройки дома. Вчерашние новостройки, переходящие в сегмент вторичного жилья, стоят практически столько же, сколько и первичная недвижимость, а иногда и дороже, если в квартире проведён полный ремонт и есть какие-либо дополнительные опции.

— Чтобы сэкономить, но при этом не отказывать себе в комфортных условиях, стоит рассмотреть менее современные дома. Это может быть не обязательно старый жилой фонд, а, например, дома, возведённые в 2010-х годах, или проекты начала 2000-х годов, — пояснил Евгений Белокуров.

Сэкономить на приобретении вторички позволит и торг. Сегодня собственники, которые не готовы откладывать продажу до лучших времён, могут предлагать дисконты. Стандартная скидка составляет от 3 до 5%. При этом в ходе торга получить можно и больший дисконт — свыше 10%.

— Вторичный рынок испытывает выраженное влияние высоких ипотечных ставок. Поэтому многие продавцы увели с рынка объекты в аренду с целью дождаться лучших времён. Как выгодно купить хороший вторичный объект? Нужно оперативно исследовать рынок на предмет срочных продаж. Если человеку требуются срочные деньги, он готов предоставить большую скидку. Также следует максимально детально изучать конкурентные предложения, чтобы ваш торг был аргументированным, — пояснил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский

При этом, отметил Евгений Белокуров, очень важно обсуждать снижение цены корректно и объективно аргументировать причины для скидки, а не ссылаться на личные обстоятельства. Обычно собственники активней идут на торг и дают скидки, если покупатель сразу говорит о сроках, в которые планирует заключить сделку.

— Очень важно понимание следующего факта — дешевле можно и стоит купить не просто квартиру или дом, а качественную квартиру или дом. Осенью на рынке появляются дешёвые сомнительные варианты, которые таят в себе конструктивные проблемы, юридические обременения и прочие подводные камни. Поэтому при приоритете поиска объекта по цене стоит максимально уделить время анализу самих дешёвых объектов. Лучше — вместе с юристом и техническим надзором (инженером). В случае с ИЖС это обязательно, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева