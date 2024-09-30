С 1 октября курс валют обновит годовой максимум: с чем связан такой прогноз и куда стремится рубль Курс рубля к концу сентября достиг годовых минимумов. В октябре курс валют может побить этот рекорд. При этом обстановка на рынке складывается интересная и неоднозначная. Каким будет курс рубля с 1 октября? 29 сентября, 21:23 Экономисты сделали прогноз курса рубля с 1 октября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MT.PHOTOSTOCK

Анонс основных событий для валютного рынка на октябрь

Сентябрь для рубля выдался сложным. Иностранные валюты завершают месяц на максимумах с октября прошлого года. Юань — 13,2, евро выше 103, доллар чуть ниже 92,5. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— В октябре ожидаются новые параметры бюджетного механизма. В рамках бюджетного правила в сентябре сальдированная позиция продажи валюты от Минфина и зеркалирования ЦБ была нулевой, что никак не поддержало рубль. В следующем месяце, возможно, баланс продаж от ЦБ будет всё-таки на стороне нацвалюты, — добавил Михаил Зельцер.

Ещё один позитив для российской валюты — заявления Банка России о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. При этом негативное влияние оказало снижение цен на нефть марки Brent. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его оценкам, ЦБ наверняка продолжит жёсткую денежно-кредитную политику и высокая ключевая ставка 25 октября сохранится. Это сдержит спрос на валюту под импорт и тем самым стабилизирует рубль.

— Нефть, скорее всего, своё отпадала, и в октябре баррель может пойти в отскок, а для нашей сырьевой валюты это перспективный позитив, — добавил Михаил Зельцер.

Октябрь — сезон ухода на техническое обслуживание многих НПЗ, полное завершение автомобильного сезона, сокращение спроса, обусловленного кондиционированием. Если не случится неожиданных геополитических или природных шоков, то цены на нефть Brent должны оставаться в диапазоне 70–75 долларов за баррель. Спотовая цена газа в Европе также должна держаться в диапазоне 400–470 долларов за тысячу кубометров. Об этом рассказал главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

В итоге он не видит оснований ожидать в базовом сценарии того, что в октябре динамика российского экспорта улучшится. Таким образом, увеличения навеса предложения валюты во втором месяце осени тоже не ожидается. Спрос на валюту должен, наоборот, возрасти, если сравнивать с сентябрём и тем более с августом. Во-первых, на фоне сезонности. Во-вторых, на фоне дальнейшего планомерного улучшения ситуации с трансграничными платежами, из-за которой российские импортёры страдали летом.

Прогноз курса рубля с 1 октября

В начале октября доллар будет торговаться в диапазоне 90,3–93,5 рубля, евро — 98,3–106,4, юань — 12,5–13,3. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

Сентябрь традиционно характеризуется высоким спросом на валюту со стороны экспортёров, которые выполняют налоговые обязательства. В октябре этот фактор уйдёт, что может укрепить рубль. Если цены на нефть будут расти, это будет положительно влиять на рубль. Но падение цен может ослабить российскую валюту. Такой прогноз сделал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Он отметил, что октябрь традиционно характеризуется увеличением импорта и выплатами по внешнему долгу, что может ослабить рубль. В начале октября может произойти укрепление российской валюты, связанное с завершением налогового периода. В целом в октябре может наблюдаться некоторое укрепление рубля, но дальнейшая динамика будет зависеть от множества факторов.

— Динамика рубля относительно основных мировых валют в последние недели может говорить в пользу дальнейшего ослабления рубля в октябре. В сложившейся ситуации пара юань – рубль, по которой продолжаются торги на валютной секции Московской биржи, может продемонстрировать позитивную динамику и попытаться выйти в диапазон 13,5–14 рублей, — отметил главный аналитик платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

В октябре среднее значение курса доллара к рублю может составить между 92,5 и 93,00. Среднее значение курса юаня к рублю — между 13,2 и 13,4. При этом отметка 13,5 рубля за юань может быть краткосрочно проверена на прочность. Такой прогноз сделал Михаил Шульгин.

На курс доллара по отношению к рублю могут повлиять изменения в ценах на нефть и ситуация на Ближнем Востоке. Так как эти геополитические сигналы могут поддержать рубль. Коридор на начало октября по курсу доллара ожидается на уровне 89–94 рублей. Такой прогноз сделал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

— Все основные политические события на международной арене будут происходить в ноябре — это финиш президентской кампании в США и, собственно, выборы. Поэтому политические перестановки, если не будет форс-мажоров, на курс влиять не будут. Учитывая, что за сентябрь рубль потерял около 2% к доллару, снизившись с 90,6 до 92,7, то можно сказать, что нисходящий тренд продолжится и к концу года велика вероятность в моменте увидеть 100 рублей за доллар. Пока краткосрочно, но с чётким пониманием того, что это ближайшая реальность. Но это негативный сценарий. Более реальный — 92–94 за доллар в октябре, — рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Авторы Нина Важдаева