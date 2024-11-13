В Россию запретили ввозить курицу и яйца из Турции из-за вспышки птичьего гриппа

Ограничения вступают в силу с 12 ноября 2024 года и касаются ввоза живой птицы, инкубационных и пищевых яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, а также всех видов продукции птицеводства, содержащей переработанные продукты птицы, корма и кормовые добавки для птиц (кроме кормов и добавок растительного происхождения, а также синтетических химических и микробиологических веществ). Запрещено также использование бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки птицы.