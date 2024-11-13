В Россию запретили ввозить курицу и яйца из Турции из-за вспышки птичьего гриппа
Россельхознадзор запретил поставки курицы и яиц из турецкой провинции Конья
В России введен запрет на импорт продукции птицеводства из турецкой провинции Конья в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц H5N1, сообщает Россельхознадзор.
Ограничения вступают в силу с 12 ноября 2024 года и касаются ввоза живой птицы, инкубационных и пищевых яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, а также всех видов продукции птицеводства, содержащей переработанные продукты птицы, корма и кормовые добавки для птиц (кроме кормов и добавок растительного происхождения, а также синтетических химических и микробиологических веществ). Запрещено также использование бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки птицы.
Кроме того, транзит живой птицы из провинции Конья по территории России также подлежит запрету.
Птичий грипп — это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. Ранее в Камчатском крае объявлен режим ЧС регионального характера после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике. А в Мексике в этом году произошёл первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).
Kandinsky 3.1 / Life.ru