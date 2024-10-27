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27 октября, 12:00

В Камчатском крае объявили режим ЧС после вспышки птичьего гриппа

В Камчатском крае объявлен режим ЧС регионального характера после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике. Об этом заявил глава краевого МЧС Сергей Лебедев.

Глава Камчатского МЧС Сергей Лебедев о вспышке птичьего гриппа в регионе. Видео © VK / Сергей Лебедев

«27 октября 2024 по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова на территории региона введена ЧС регионального характера, связанная с обнаружением на птицефабрике «Пионерская» высокопатогенного грипа птиц»,заявил руководитель регионального ведомства.

В зону действия ситуации попали Елизовский муниципальный район и Петропавловск-Камчатский городской округ, уточнили в МЧС, отметив, что уже предпринимаются все необходимые действия, направленные на локализацию ситуации.

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Напомним, о вспышке птичьего гриппа на самой крупной птицефабрике Камчатского края — «Пионерской» в Алеутском округе — стало известно сегодня утром. Местные власти объявили карантин после сбора анализов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PPK_studio

Юрий Лысенко
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