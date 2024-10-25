Что произойдёт при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида: объясняет врач

Одновременное заражение гриппом и ковидом заслуживает особого внимания. По словам кандидата медицинских наук, врача – эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, такие случаи называются микст-инфекцией, при которой два респираторных вируса атакуют организм одновременно. Однако на практике такое происходит редко, так как вирусы конкурируют между собой. В итоге обычно побеждает более сильный, определяющий основные симптомы болезни.

Коронавирус чаще всего проявляется сильнее других вирусов, если заражение произошло одновременно с ОРВИ, а грипп, в свою очередь, доминирует в паре с другими вирусными инфекциями. Ситуация может варьироваться в зависимости от иммунитета человека, штаммов вирусов и других факторов. Врач подчёркивает, что выявление таких случаев затруднено, поскольку симптомы гриппа и ковида могут «перекрываться», делая диагностику сложнее.

«Куда выше вероятность того, что к вирусной инфекции, которая ослабляет иммунитет, присоединится бактериальная, которая может стать причиной пневмонии (в том числе микоплазменной пневмонии), фарингитов, бронхитов, гайморитов. Это распространённое последствие как коронавирусной инфекции, так и гриппа. У детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями бактериальные осложнения могут развиться и после ОРВИ», — пояснила специалист в беседе с Life.ru.

Лечение осложнений обычно требует антибиотиков, а иногда — стационарного лечения. Врачи настоятельно советуют не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью при первых признаках инфекции. Лучшим способом профилактики респираторных заболеваний остаётся вакцинация, причём прививки от ковида и гриппа можно делать одновременно.