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6 октября, 12:09

Стало известно, сколько россиян бояться подхватить ковид

Опрос: Меньше половины россиян бояться заразиться ковидом

Больше половины россиян не боятся заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 59% участников исследования не испытывают страха ни перед ковидом, ни перед гриппом.

В то же время 41% респондентов рассказали о страхе подхватить коронавирус, причём 8% заявили о серьёзных опасениях, а 33% боятся лишь слегка. Причём женщины переживают сильнее мужчин — 47% против 35%. А вот среди граждан старше 45 лет обеспокоен каждый второй.

«Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре её сменит волна гриппа», — отметили журналисты, уточнив, что отношение к гриппу у участников опроса примерно такое же, как и к ковиду.

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Кстати, специалисты не исключают, что в Россию может проникнуть вирус Марбург, зафиксированный в Африке. Как ранее подчеркнул Геннадий Анищенко, «клиника» нового недуга тяжелее, чем у коронавируса.

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Борис Эльфанд
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