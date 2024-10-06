Стало известно, сколько россиян бояться подхватить ковид

Больше половины россиян не боятся заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 59% участников исследования не испытывают страха ни перед ковидом, ни перед гриппом.

В то же время 41% респондентов рассказали о страхе подхватить коронавирус, причём 8% заявили о серьёзных опасениях, а 33% боятся лишь слегка. Причём женщины переживают сильнее мужчин — 47% против 35%. А вот среди граждан старше 45 лет обеспокоен каждый второй.

«Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре её сменит волна гриппа», — отметили журналисты, уточнив, что отношение к гриппу у участников опроса примерно такое же, как и к ковиду.