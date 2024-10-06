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6 октября, 07:21

«Ни вакцин, ни лекарств»: Онищенко предупредил о серьёзной опасности вируса Марбург

Академик Онищенко: Против лихорадки Марбург нет ни вакцин, ни лекарств

Против зафиксированного в Руанде вируса Марбург, который может проникнуть в Россию, нет ни вакцин, ни лекарств. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik. В то же время он подчеркнул, что тотального распространения нового недуга, как в случае с ковидом, не случится.

«Это заболевание очень опасное, оно природно-очаговое и содержится в перепончатокрылых. Но тотального распространения, как с коронавирусом точно не будет, потому что нет условий», — отметил эксперт.

По словам академика, при коронавирусе человек мог не знать, что болен, и заражать окружающих. А заболевание, вызванное вирусом Марбург, протекает резко с более тяжёлой «клиникой».

«Протекает тяжело»: Опаснейший вирус Марбург может проникнуть в Россию, считает врач
«Протекает тяжело»: Опаснейший вирус Марбург может проникнуть в Россию, считает врач

Напомним, ранее Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Марбург может появиться в России. Он призвал специалистов готовиться к этому. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила распространение болезни в РФ.

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Борис Эльфанд
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