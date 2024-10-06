«Ни вакцин, ни лекарств»: Онищенко предупредил о серьёзной опасности вируса Марбург
Академик Онищенко: Против лихорадки Марбург нет ни вакцин, ни лекарств
Против зафиксированного в Руанде вируса Марбург, который может проникнуть в Россию, нет ни вакцин, ни лекарств. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik. В то же время он подчеркнул, что тотального распространения нового недуга, как в случае с ковидом, не случится.
«Это заболевание очень опасное, оно природно-очаговое и содержится в перепончатокрылых. Но тотального распространения, как с коронавирусом точно не будет, потому что нет условий», — отметил эксперт.
По словам академика, при коронавирусе человек мог не знать, что болен, и заражать окружающих. А заболевание, вызванное вирусом Марбург, протекает резко с более тяжёлой «клиникой».
Напомним, ранее Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Марбург может появиться в России. Он призвал специалистов готовиться к этому. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила распространение болезни в РФ.