«Ни вакцин, ни лекарств»: Онищенко предупредил о серьёзной опасности вируса Марбург

Против зафиксированного в Руанде вируса Марбург, который может проникнуть в Россию, нет ни вакцин, ни лекарств. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik. В то же время он подчеркнул, что тотального распространения нового недуга, как в случае с ковидом, не случится.