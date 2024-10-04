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4 октября, 05:24

Онищенко считает, что в России может появиться лихорадка Марбург

В России может появиться лихорадка Марбург, и специалистам нужно подготовиться к этому. Такое заявление в беседе с журналистами сделал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик Геннадий Онищенко. По его словам, завоз инфекции в нашу страну — «вопрос не исключённый».

«Наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал собеседник ТАСС.

В целях недопущения распространения инфекции академик призвал проводить тренинги для врачей и рекомендовать россиянам не посещать страны, в которых ситуация с ней будет ухудшаться. Диагностика же должна быть «хотя бы» на уровне областных медицинских центров.

ВОЗ грозит миру новой пандемией: что известно о тропическом вирусе Марбург
ВОЗ грозит миру новой пандемией: что известно о тропическом вирусе Марбург

Напомним, Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу из-за распространения вируса Марбург. От новой болезни пока не существует лекарства, а смерть может наступить уже на девятый день болезни. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением лихорадки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Матвей Константинов
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