Онищенко считает, что в России может появиться лихорадка Марбург

В России может появиться лихорадка Марбург, и специалистам нужно подготовиться к этому. Такое заявление в беседе с журналистами сделал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик Геннадий Онищенко. По его словам, завоз инфекции в нашу страну — «вопрос не исключённый».

«Наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал собеседник ТАСС.