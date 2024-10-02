Летальность до 88%: Человечеству угрожает смертельно опасный вирус Марбург, от которого нет лечения

Всемирная организация здравоохранения озвучила неутешительные прогнозы в связи со вспышкой вируса Марбург в Руанде. Существует риск новой эпидемии с летальностью от 24% до 88%, причём смерть инфицированных обычно наступает между восьмым и девятым днями после появления первых симптомов.

«Марбургский вирус распространяется между людьми при прямом контакте (через повреждённую кожу или слизистые оболочки), с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также с поверхностями и материалами, загрязнёнными этими жидкостями», — предостерегли в ВОЗ.