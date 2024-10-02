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2 октября, 19:50
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Летальность до 88%: Человечеству угрожает смертельно опасный вирус Марбург, от которого нет лечения

ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург с летальностью до 88%

Всемирная организация здравоохранения озвучила неутешительные прогнозы в связи со вспышкой вируса Марбург в Руанде. Существует риск новой эпидемии с летальностью от 24% до 88%, причём смерть инфицированных обычно наступает между восьмым и девятым днями после появления первых симптомов.

«Марбургский вирус распространяется между людьми при прямом контакте (через повреждённую кожу или слизистые оболочки), с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также с поверхностями и материалами, загрязнёнными этими жидкостями», — предостерегли в ВОЗ.

Сначала у инфицированных возникают внезапные головные боли, недомогание и высокая температура. Спустя несколько дней начинаются тошнота, диарея и спазмы в животе, Через пять-семь дней наблюдаются геморрагические признаки, а перед смертью — шок и тяжёлая кровопотеря. Вакцины от вируса Марбург пока не существует, но некоторые препараты уже находятся в стадии разработки.

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А тем временем в РФ распространяется новый штамм коронавируса XEC, который является подвидом «омикрона» и отличается высокой заразностью. Пока неутешительный диагноз вынесли лишь семерым россиянам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Godzenko

Илья Пушкарев
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