Известный подвид: Вирусолог оценил опасность нового штамма ковида для России

Новый штамм коронавируса XEC, обнаруженный в России, лишь подвид «омикрона» и известен уже давно. В большинстве случаев он протекает в лёгкой форме, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций МГУ Георгий Викулов.

В некоторых случаях люди из групп риска могут столкнуться с более тяжёлыми формами болезни, но они остаются редкими, отметил вирусолог. Новый штамм быстро распространяется в Европе, однако в России пока ситуация остаётся под контролем благодаря усиленным санитарным мерам на границах и строгому мониторингу со стороны Роспотребнадзора.