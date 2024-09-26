Известный подвид: Вирусолог оценил опасность нового штамма ковида для России
Вирусолог Викулов: Штамм коронавируса XEC вызывает лёгкие формы заболевания
Новый штамм коронавируса XEC, обнаруженный в России, лишь подвид «омикрона» и известен уже давно. В большинстве случаев он протекает в лёгкой форме, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций МГУ Георгий Викулов.
В некоторых случаях люди из групп риска могут столкнуться с более тяжёлыми формами болезни, но они остаются редкими, отметил вирусолог. Новый штамм быстро распространяется в Европе, однако в России пока ситуация остаётся под контролем благодаря усиленным санитарным мерам на границах и строгому мониторингу со стороны Роспотребнадзора.
Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона». Осенне-зимний период будет достаточно сложным по показателю заболеваемости.