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26 сентября, 02:07

Известный подвид: Вирусолог оценил опасность нового штамма ковида для России

Вирусолог Викулов: Штамм коронавируса XEC вызывает лёгкие формы заболевания

Новый штамм коронавируса XEC, обнаруженный в России, лишь подвид «омикрона» и известен уже давно. В большинстве случаев он протекает в лёгкой форме, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций МГУ Георгий Викулов.

В некоторых случаях люди из групп риска могут столкнуться с более тяжёлыми формами болезни, но они остаются редкими, отметил вирусолог. Новый штамм быстро распространяется в Европе, однако в России пока ситуация остаётся под контролем благодаря усиленным санитарным мерам на границах и строгому мониторингу со стороны Роспотребнадзора.

В России выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC
В России выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона». Осенне-зимний период будет достаточно сложным по показателю заболеваемости.

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Артём Гапоненко
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