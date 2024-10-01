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1 октября, 08:53

В России уже семь человек подхватили новый штамм ковида ХЕС

В РФ выявили семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС

В России было обнаружено семь случаев заражения новым вариантом коронавируса ХЕС. Об этом рассказали в телеграм-канале Роспотребнадзора.

«Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, всего за весь период обнаружено семь случаев. Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора», — сказано в тексте.

При этом показатель по заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 46 регионах страны. Так, более 16% случаев заболевания зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 889 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах России», — сообщили в ведомстве.

В России выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC
В России выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC

Ранее вирусолог Викулов заявил, что обнаруженный в России новый штамм коронавируса ХЕС является лишь подвидом «омикрона». По словам специалиста, зачастую он протекает в лёгкой форме, однако люди из групп риска могут столкнуться с более тяжёлыми формами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Владимир Озеров
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