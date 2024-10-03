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2 октября, 23:33

Роспотребнадзор: Ситуация со вспышкой вируса Марбург находится на контроле в РФ

Роспотребнадзор заявил, что взял на контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде. Специалистами федеральной службы производится непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для исключения возможных рисков.

С целью не допустить заболеваний среди россиян на пограничных пунктах пропуска будут использоваться специально разработанные диагностические тест-системы, определяющие наличие вируса у приезжих. Проверять будут лишь людей с признаками инфекционных заболеваний, которые привлекут внимание автоматизированной системы «Периметр».

«Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. <…> Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок» — сказано в сообщении службы.

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Ранее тревогу из-за распространения вируса Марбург забила Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ напомнили, что от новой болезни пока не существует лекарства, а смерть обычно наступает на восьмой или девятый день после появления первых симптомов.

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Илья Пушкарев
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