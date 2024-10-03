Роспотребнадзор: Ситуация со вспышкой вируса Марбург находится на контроле в РФ

Роспотребнадзор заявил, что взял на контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде. Специалистами федеральной службы производится непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для исключения возможных рисков.

С целью не допустить заболеваний среди россиян на пограничных пунктах пропуска будут использоваться специально разработанные диагностические тест-системы, определяющие наличие вируса у приезжих. Проверять будут лишь людей с признаками инфекционных заболеваний, которые привлекут внимание автоматизированной системы «Периметр».

«Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. <…> Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок» — сказано в сообщении службы.