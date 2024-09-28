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28 сентября, 19:54

В сибирских комарах нашли около новых 30 вирусов

Центр «Вектор» обнаружил около 30 новых вирусов в комарах в Сибири

Комары в Новосибирской области переносят около 30 новых вирусов. Это удалось обнаружить сотрудникам центра вирусологии «Вектор», сообщил замдиректора центра Валерий Локтев.

«Приблизительно 30 новых вирусов было найдено в комарах, которые летают в Новосибирской области. Да, действительно, наши комары несут целый пакет новых вирусов», — рассказал учёный на биотехнологическом форуме в Новосибирске.

При этом постоянно появляются новые флавивирусы, так что эта проблема остаётся актуальной. Учёные собрали геномы вирусов, они надеются, что в будущем эта наука станет виртуальной. Флавивирусы могут протекать как бессимптомно, так и вызывать у человека сильнейшие лихорадки и энцефалит. Ежегодно ими заражается около полумиллиарда человек.

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Freepik / jcomp

Полина Никифорова
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