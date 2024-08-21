Россиянам объяснили, как обезопасить себя от переносящих опасные заболевания комаров

В России водится свыше сотни видов и подвидов комаров, но только пять родов представляют эпидемиологическое значение и могут быть переносчиками заболеваний, пишет РИА "ФедералПресс".

Одно из наиболее известных заболеваний — малярия. Она вызывает тяжёлые симптомы и может привести к летальному исходу. Не менее опасны арбовирусные инфекции. В их числе денге, зика и лихорадка Западного Нила. В этом же списке дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, вызываемое нематодами, при котором появляются опухолевидные образования под кожей или слизистой оболочкой. Через укусы комаров также передаются туляремия и сибирская язва.

Чтобы защититься от комаров, необходимо использовать репелленты с содержанием ДЭТА или пикаридина для максимальной эффективности. Одежда также может спасти от укусов.

"Одевайтесь так, чтобы закрывать как можно больше кожи. Светлые, свободные и длинные рукава помогут снизить риск укусов", — сообщает издание.

Окна и двери нужно защитить москитными сетками. Лучше не допускать застаивания воды, ведь именно в такой среде и размножаются комары. Это могут быть лужи, цветочные горшки и близлежащие водоёмы.