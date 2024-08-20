Доктор Мясников перечислил страшные болезни, которые переносит "безобидный" комар Врач Мясников сообщил об отсутствии в России комаров – носителей вируса денге 20 августа, 08:42 В России нет комаров, переносящих вирус денге. Обложка © Freepik

В России нет комаров, которые переносят вирус денге, но болезнь могут привезти с собой туристы из панамериканского региона и Юго-Восточной Азии. Зато в нашей стране есть не менее опасная лихорадка Крым-Конго. Об этом рассказал в День комара телеведущий и доктор Александр Мясников.

Он напомнил, что денге — это вирусная болезнь, передающаяся комарами в жарких странах. Ею ежегодно болеют 350 миллионов человек, действенной вакцины против заболевания пока нет, так же как и специфического лечения, отметил врач. Поэтому россиянам он посоветовал защищаться от комариных укусов в странах Азии. В России же таких комаров-монстров нет, но есть своя проблема.

"У нас есть своя вирусная геморрагическая лихорадка — Крымская геморрагическая лихорадка, в западной медицине называется "лихорадка Крым-Конго". Впервые описана в Крыму в 1944 году, потом в Конго — в 1956-ом. Вирус передаётся клещами и ещё через домашних животных и птиц, которых эти клещи укусили", — пояснил доктор.

Смертность при вспышках такого заболевания достигает 10–40%. Мясников добавил, что диагностировать болезнь тяжело из-за схожести симптомов с гриппом или ОРВИ: высокая температура, ломота в теле, головная боль, тошнота. Медик порекомендовал избегать укусов клещей или вовремя извлекать насекомых из кожи, также следует соблюдать гигиену при разделке птиц и животных.

Мясников также напомнил в День комара, что это далеко не безобидное жужжащее насекомое, так как способно передавать малярию, лихорадку денге, вирус Зика, жёлтую лихорадку, чикунгунью, лихорадку Западного Нила, филяриоз.

Недавно Life.ru писал, что в России наблюдаются лишь единичные случаи лихорадки Западного Нила. В Роспотребнадзоре по этому поводу сообщили, что ведомство держит ситуацию на контроле.

Авторы Татьяна Миссуми