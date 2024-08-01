В Татарстане уже девять человек заразились лихорадкой Западного Нила, пять в больнице

В Татарстане выявили три новых случая заражения лихорадкой Западного Нила, число заболевших выросло до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы девять случаев лихорадки Западного Нила", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.