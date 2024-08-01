В Татарстане уже девять человек заразились лихорадкой Западного Нила, пять в больнице
ТАСС: Число заразившихся лихорадкой Западного Нила в Татарстане возросло до 9
В Татарстане выявили три новых случая заражения лихорадкой Западного Нила, число заболевших выросло до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы девять случаев лихорадки Западного Нила", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
В Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) отметили, что в клинике сейчас находятся пять пациентов с лихорадкой Западного Нила. Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Другие пациенты выздоровели, их отправили домой.
Напомним, 21 июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. Позднее в Татарстане зафиксировали шесть случая этого заболевания. Отмечалось, что все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в больницах. При этом ведомство в республике проверило комаров на наличие вируса, но его у них не нашли. В то же время учёные забили тревогу из-за того, что опасное заболевание скоро нагрянет в Москву.
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