Лихорадка Западного Нила подбирается к Москве

В Центральной России и Поволжье зафиксировано уже несколько случаев лихорадки Западного Нила. Учёные бьют тревогу — вирусная инфекция уже на подступах к столице. Как ведёт себя чужестранная болезнь и может ли она перерасти в глобальную проблему, в беседе с РИА "Новости" рассказал энвайронменталист Вадим Петров.

Не так давно три случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) фиксировали в Рязанской области. Днём ранее о вспышке инфекции сообщали в Татарстане, где госпитализировали сразу шестерых человек. Они получили своевременную помощь, и их здоровью ничего не угрожает.

В России инфекцию исследуют относительно недолго — первый доказанный случай заражения датируется 1999 годом. Коварна ЛЗН тем, что абсолютно по-разному проявляется и напрямую зависит от крепости иммунитета человека. По заявлению врачей, восемь из десяти заражённых не испытывают никаких симптомов. У каждого пятого, напротив, фиксируется лихорадка, сопровождаемая головной болью, рвотой, ломотой в теле, сыпью и повышением температуры. Все признаки болезни сходят на нет в течение нескольких дней, единственным напоминанием о перенесённом недуге является слабость, не проходящая неделями. В крайне запущенных случаях у больного диагностируют — менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга — прим. Life.ru). Смертность в данном случае достигает 15-20%.

Переносчиками болезни являются перелётные птицы. Они подхватывают вредоносные частицы в Африке, после чего переносят их в северные регионы. Кроме того, инфекцию переносят комары вида Culex modestus, которые в условиях всемирного потепления активно размножаются и могут появиться также и в России.

"Повышение температуры и изменение режима осадков создают благоприятные условия для размножения комаров, которые являются основными переносчиками вируса", — прокомментировал энвайронменталист.

Однако вирусологи призывают не впадать в панику, так как цепочка заражения ЛЗН крайне сложна — комар определённого вида должен укусить животное, в организме которого инфекция окрепнет, а после этого зверь должен напасть и заразить человека. Подобное не может случаться слишком часто, считают учёные.