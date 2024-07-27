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26 июля, 22:54

Россиянам перечислили симптомы лихорадки Западного Нила

Минздрав: Температура и слабость могут быть симптомами лихорадки Западного Нила

Температура и слабость могут быть симптомами лихорадки Западного Нила. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Температура и слабость могут быть симптомами лихорадки Западного Нила. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Российские медики перечислили свойственные лихорадке Западного Нила симптомы, при которых сразу же следует обратиться за помощью к врачу. Как рассказала пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России в интервью РИА "Новости", к ним относятся боли в глазах, мышцах и пояснице, повышенная температура, слабость и заторможенность.

"Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания", — сообщили собеседники информагентства.

В центре подчеркнули, что при недомогании сразу же надо обратиться за помощью в медучреждение. Для защиты от заражения специалисты посоветовали использовать москитные сетки, потому что в основном это заболевание передаётся через укусы комаров.

Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в РФ
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в РФ

Ранее Life.ru писал, что в Татарстане зафиксированы четыре случая лихорадки Западного Нила. Сообщалось, что все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в стационарах.

Алексей Соловьёв
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