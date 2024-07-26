В российском регионе зарегистрированы случаи лихорадки Западного Нила

В Татарстане зафиксированы четыре случая лихорадки Западного Нила, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в стационарах.

"Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения," — сообщили в пресс-службе.

Лихорадка Западного Нила — вирусное инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы инфицированных комаров. Основной источник инфекции — перелётные птицы, которые являются резервуаром вируса в европейской части России. Всплески заболеваемости в неэндемичных регионах, таких как Татарстан, связаны с изменением климата и изменением миграционных путей птиц.

Это заболевание характеризуется симптомами общей интоксикации организма, а в тяжёлых случаях (1–5%) — поражением центральной нервной системы.