Две молодые бразильянки стали первыми в мире жертвами редкой лихорадки

В Бразилии две женщины скончались от редкой тропической инфекции — лихорадки Оропуш. Министерство здравоохранения страны сообщило, что они стали первыми в мире жертвами этого заболевания.

"Речь идёт о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжёлую форму лихорадки денге", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты утверждают, что до этого момента ещё не было документально зафиксированных случаев смерти от данной лихорадки. Ещё одна предполагаемая жертва жила в южном штате Санта-Катарина, причины смерти которой до сих пор расследуются.

Стоит отметить, что это заболевание назвали в честь одноимённой реки, расположенной в Республике Тринидад и Тобаго. В Бразилии этот вирус в первый раз обнаружили в 1960 году у ленивца.

В течение текущего года на территории этой южноамериканской страны зарегистрировано более 7,2 тысячи выявленных случаев этой лихорадки, которая вызывает рвоту, головную боль, а также болезненные ощущения в мышцах и суставах. Больше всего подхвативших данный вирус проживает в штатах Амазонас и Рондония.