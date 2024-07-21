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21 июля, 07:49

Названы симптомы смертельного листериоза, бушующего в США и Канаде

На листериоз могут указывать мышечные боли, тошнота, диарея и лихорадка

В Соединённых Штатах и Канаде несколько десятков человек заразились листериозом. У американцев вспышку болезни вызвало употребление заражённого мяса, у канадцев — прохладительные напитки. В России это заболевание не так распространено, однако не стоит дожидаться прихода инфекции, чтобы ознакомиться с его симптоматикой и профилактикой, о которых рассказало URA.ru.

Чтобы не дать инфекции подступиться к вашему организму, лучше всего будет соблюдать базовые правила пищевой безопасности, таких как: мытьё рук, фруктов и овощей, очистка поверхностей, прогревание пищи до безопасной температуры, избегание употребления непастеризованных молочных продуктов.

Диагностика листериоза производится с помощью лабораторных тестов, находящих листерии в крови, спинномозговой жидкости или других телесных жидкостях. Лечение обычно предусматривает антибактериальную терапию и приём антибиотиков в зависимости от степени тяжести заболевания.

Симптомы этого заболевания могут быть как лёгкими, так и тяжёлыми. Часто у заразившихся появляется лихорадка, боли в мышцах, тошнота и диарея. В тяжёлых случаях это может привести к менингиту и сепсису. У беременных листериоз может спровоцировать выкидыш, мёртворождение или серьёзные проблемы со здоровьем у новорождённого. Людей из группы риска листериоз и вовсе может убить, однако зачастую болезнь протекает практически без симптомов и не имеет осложнений.

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Ранее в США и Канаде столкнулись со вспышкой смертельного листериоза. Уже несколько человек скончались из-за инфекции. В зоне риска находятся люди старше 60, беременные, дети и те, у кого слабый иммунитет. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая допустила, что появление этого заболевания напрямую связано с деятельностью биолабораторий США. В свою очередь, в Роспотребнадзоре считают, что россиянам бояться нечего, поскольку в нашей стране за последние годы случались лишь единичные случаи появления этого недуга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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