Названы симптомы смертельного листериоза, бушующего в США и Канаде

В Соединённых Штатах и Канаде несколько десятков человек заразились листериозом. У американцев вспышку болезни вызвало употребление заражённого мяса, у канадцев — прохладительные напитки. В России это заболевание не так распространено, однако не стоит дожидаться прихода инфекции, чтобы ознакомиться с его симптоматикой и профилактикой, о которых рассказало URA.ru.

Чтобы не дать инфекции подступиться к вашему организму, лучше всего будет соблюдать базовые правила пищевой безопасности, таких как: мытьё рук, фруктов и овощей, очистка поверхностей, прогревание пищи до безопасной температуры, избегание употребления непастеризованных молочных продуктов.

Диагностика листериоза производится с помощью лабораторных тестов, находящих листерии в крови, спинномозговой жидкости или других телесных жидкостях. Лечение обычно предусматривает антибактериальную терапию и приём антибиотиков в зависимости от степени тяжести заболевания.