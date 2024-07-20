В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза

В США объявлена вспышка листериоза, от которой уже скончалось два человека. Как следует из документа, опубликованного 19 июля на сайте Центра по контролю за заболеваниями (CDC), она охватила уже 12 штатов на востоке страны и Среднем Западе.

Специалисты утверждают, что эта инфекция больше всего опасна для людей с ослабленным иммунитетом, беременных, маленьких детей и стариков. Также они сообщили, что из-за данного заболевания уже было зафиксировано по одному смертельному случаю в Иллинойсе и Нью-Джерси.

Также в центре рассказали, что в настоящее время с этим диагнозом госпитализировано 28 человек, а больше всего случаев заражения было выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке. Американские власти проводят расследование по этому поводу, однако, по имеющейся информации, большинство заболевших листериозом ели готовые мясные изделия из магазинов.

Стоит отметить, что от этого инфекционного заболевания в соседней Канаде тоже скончалось два человека и ещё девять было госпитализировано. Там утверждали, что все они употребляли прохладительные напитки, сделанные из растительного сырья.