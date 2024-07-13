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13 июля, 08:28

Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии

Роспотребнадзор: В Нигерии зафиксировали вспышку неизвестной болезни

Улица в Нигерии. Обложка © ТАСС / AP / Sunday Alamba

Улица в Нигерии. Обложка © ТАСС / AP / Sunday Alamba

Более 50 человек пострадали от вспышки неизвестного заболевания в Нигерии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты ведомства следят за ситуацией.

"По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания... Заболевание характеризуется головными болями, подъёмом температуры тела, болями в животе, желтухой. Причины заболевания в настоящее время не установлены", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что у Роспотребнадзора есть вся необходимая лабораторная база и подготовленные специалисты, а в пунктах пропуска через границу работает система "Периметр". Это позволяет максимально быстро выявлять риски и фиксировать людей с признаками инфекционных заболеваний. Информация о каждом таком случае поступает в ведомство.

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Ранее в Роспотребнадзоре исключили риски распространения чумы на территории России. Ведомство следит за ситуацией и проводит масштабную работу по предотвращению завоза заболевания. А в целях профилактики проводится работа с коллегами из стран Средней Азии, Китая и Монголии.

Матвей Константинов
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