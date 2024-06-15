Струпья и язвы на коже: Россиян предупредили об опасной болезни, сравнимой с чумой

У россиян растут шансы заразиться туляремией, предупредил РИА "ФедералПресс" врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Это серьёзное заболевание, которое медик сравнил с чумой. Симптомом могут быть изменения на коже на месте контакта с возбудителем. Разносчиками этой бактериальной инфекции являются свыше 150 видов животных. В России это кровососущие насекомые и грызуны, причём опасность представляют мёртвые тушки или испражнения этих животных.

"Подцепить заболевание можно везде. И, к сожалению, чтобы заразиться туляремией, достаточно, чтобы всего лишь 50 клеток бактерии проникли в организм через кожу. Это мизерная доза", — рассказал Тимаков.

В местах, через которые внедрились бактерии, в течение трёх недель могут возникнуть струпья и язвы. Также у человека может начаться ангина и пневмония, воспалительные изменения глаз, увеличение лимфоузлов. При этих симптомах рекомендуется срочно показаться врачу.