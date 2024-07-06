Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы на территории России

Риски распространения чумы на территории России исключены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство проводит непрерывный мониторинг ситуации, предотвращая завоз инфекции в страну.

"Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов", — рассказали там журналистам.

Подчёркивается, что в мире ежегодно регистрируются сотни случаев заражения опасными заболеваниями, включая смертельные исходы. Зоной риска Роспотребнадзор называет Африку, Азию и США. В целях профилактики распространения инфекции реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном. За последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было.

Кроме того, на границе с помощью АИС "Периметр" выявляются люди с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе те, кто прибывает из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Что касается обстановки с вакцинами против чумы, то в России их достаточно.

"Разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований", — добавили в ведомстве.