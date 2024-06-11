В Красноярске ввели карантин из-за вируса африканской чумы у свиней

Уточняется, что губернатор Михаил Котюков ввёл ограничение только на один металлический контейнер на территории завода. Карантин продлится до 20 июня. Так, теперь посторонним запрещено посещать территорию. Вход открыт лишь для персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, специалистов службы по ветеринарному надзору Красноярского края и привлечённого персонала для ликвидации инфицированного объекта, лиц, временно пребывающих на территории, признанной инфицированным объектом.