В Красноярске ввели карантин из-за вируса африканской чумы у свиней
В Красноярске обнаружили вирус африканской чумы. На предприятии, где засекли инфекцию, ввели карантин, говорится на сайте правительства края.
Уточняется, что губернатор Михаил Котюков ввёл ограничение только на один металлический контейнер на территории завода. Карантин продлится до 20 июня. Так, теперь посторонним запрещено посещать территорию. Вход открыт лишь для персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, специалистов службы по ветеринарному надзору Красноярского края и привлечённого персонала для ликвидации инфицированного объекта, лиц, временно пребывающих на территории, признанной инфицированным объектом.
Ранее Life.ru сообщал что на берегу реки Прут на Украине нашли туши свиней, заражённых африканской чумой. Вход на территорию островка закрыли, там объявили карантин. Между тем неприятный запах от трупов распространился на соседние районы.
Shutterstock / FOTODOM / CHIRATH PHOTO