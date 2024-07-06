Глаукома: что это такое, первые признаки, чем грозит и как связана с наследственностью Глаукома — одна из основных причин слепоты во всём мире. Это коварное заболевание, которое проявляется не сразу и может протекать в скрытой форме. Поэтому так важно знать о глаукоме и её признаках, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью. 5 июля, 21:41 Глаукома: что это такое, первые признаки, чем грозит и как связана с наследственностью. Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Что такое глаукома?

Глаукома — это заболевание глаз, при котором происходит повреждение зрительного нерва, часто связанное с повышенным внутриглазным давлением. Глазное давление увеличивается, когда жидкость внутри глаза не может свободно циркулировать и оттекать. Эта проблема может привести к постепенной потере зрения, если не заниматься её лечением.

Глаукома — это заболевание глаз, при котором происходит повреждение зрительного нерва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D

Поначалу глаукома может казаться не столь серьёзной проблемой, ведь на первых стадиях она редко проявляется ярковыраженными симптомами. Однако именно в этом заключается её коварство. Когда симптомы становятся заметными, зачастую это уже говорит о значительном прогрессе болезни.

Первые признаки глаукомы

Многие люди не подозревают о наличии болезни, пока не начинается потеря зрения. Однако есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Периферическое зрение. Один из первых симптомов — ухудшение периферического зрения. Люди замечают, что начинают видеть хуже по бокам, как будто смотрят через трубу.

Один из первых симптомов — ухудшение периферического зрения. Люди замечают, что начинают видеть хуже по бокам, как будто смотрят через трубу. Туман перед глазами. Периодически перед глазами может появляться туман или затуманивание.

Периодически перед глазами может появляться туман или затуманивание. Головные боли. Постоянные головные боли могут быть связаны с повышенным внутриглазным давлением.

Постоянные головные боли могут быть связаны с повышенным внутриглазным давлением. Боль в глазах. Некоторые люди испытывают боль и ощущение давления внутри глаза.

Некоторые люди испытывают боль и ощущение давления внутри глаза. Ореолы вокруг источников света. При взгляде на источники света могут появляться радужные ореолы.

Если вы заметили у себя один или несколько из этих симптомов, обязательно обратитесь к врачу-офтальмологу.

Если глаукому не лечить, она может привести к полной потере зрения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Чем грозит глаукома?

Если глаукому не лечить, она может привести к полной потере зрения. Заболевание развивается постепенно, и, как правило, потерянное зрение нельзя восстановить. Вот почему важно вовремя диагностировать глаукому и начинать лечение.

Глаукома влияет на зрительный нерв, который передаёт визуальную информацию от глаза к мозгу. Если давление внутри глаза остаётся высоким, нервные клетки начинают погибать. В результате сначала ухудшается периферическое зрение, а затем центральное.

Без лечения глаукома может привести к необратимой слепоте. Представьте, что вы смотрите на мир через трубу и это зрительное поле становится всё уже и уже. В конечном итоге остаётся лишь небольшой круг света, но и он постепенно исчезает. Это реальность для многих людей, страдающих глаукомой.

Связь глаукомы с наследственностью

Глаукома часто передаётся по наследству. Если у кого-то из ваших родственников была или есть глаукома, вы находитесь в группе повышенного риска развития этого заболевания. Поэтому людям с семейной историей глаукомы рекомендуется регулярное обследование у офтальмолога.

Пример: Если у вашей бабушки или дедушки была глаукома, вероятность того, что у вас тоже будет это заболевание, значительно выше. Регулярные проверки помогут выявить глаукому на ранних стадиях и начать лечение вовремя.

Наследственная предрасположенность — это не приговор, но важный сигнал к тому, чтобы быть особенно внимательным к своему здоровью. Современные методы диагностики позволяют выявить глаукому на самых ранних стадиях, когда лечение ещё может быть очень эффективным.

Является ли глаукома последствием других заболеваний?

Глаукома может развиваться как самостоятельное заболевание, но также может быть следствием других проблем со здоровьем. Вот несколько факторов, которые могут способствовать развитию глаукомы:

Диабет. Люди с диабетом подвержены большему риску развития глаукомы из-за изменения кровообращения и повышенного внутриглазного давления.

Люди с диабетом подвержены большему риску развития глаукомы из-за изменения кровообращения и повышенного внутриглазного давления. Гипертония. Высокое кровяное давление также связано с повышенным риском глаукомы.

Высокое кровяное давление также связано с повышенным риском глаукомы. Сосудистые заболевания. Проблемы с сосудами могут влиять на кровоснабжение глазного нерва и увеличивать риск глаукомы.

Проблемы с сосудами могут влиять на кровоснабжение глазного нерва и увеличивать риск глаукомы. Травмы глаза. Ушибы и повреждения глаз могут вызвать увеличение внутриглазного давления и привести к глаукоме.

Ушибы и повреждения глаз могут вызвать увеличение внутриглазного давления и привести к глаукоме. Длительный приём стероидных препаратов. Некоторые лекарства могут повышать внутриглазное давление.

Некоторые лекарства могут повышать внутриглазное давление. Кроме того, глаукома может развиваться в результате других глазных заболеваний, таких как воспалительные процессы или новообразования внутри глаза. Все эти факторы подчёркивают необходимость регулярных проверок зрения и особого внимания к здоровью глаз.

Лечение глаукомы

Лечение глаукомы направлено на снижение внутриглазного давления, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение зрительного нерва. Существуют разные методы лечения:

Лечение глаукомы направлено на снижение внутриглазного давления, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение зрительного нерва. Фото © Freepik

Глазные капли. Это самый распространённый метод. Капли снижают внутриглазное давление, либо уменьшая производство жидкости внутри глаза, либо улучшая её отток.

Это самый распространённый метод. Капли снижают внутриглазное давление, либо уменьшая производство жидкости внутри глаза, либо улучшая её отток. Лазерная терапия. С помощью лазера улучшают отток жидкости из глаза. Эта процедура может быть рекомендована, если капли не дают достаточного эффекта.

С помощью лазера улучшают отток жидкости из глаза. Эта процедура может быть рекомендована, если капли не дают достаточного эффекта. Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях требуется операция, чтобы создать новый канал для оттока жидкости.

Важно помнить, что глаукома — хроническое заболевание. Это значит, что его невозможно полностью вылечить, но можно контролировать. Регулярные визиты к офтальмологу, точное выполнение рекомендаций врача и постоянное применение прописанных средств помогают сохранить зрение.

Лечение глаукомы может быть долгим и трудным процессом. Однако современные методы позволяют значительно замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни. Каждый пациент должен понимать, что его активное участие в лечении и регулярное выполнение рекомендаций врача — ключ к успешному контролю заболевания.

Профилактика глаукомы

Хотя полностью предотвратить опасность возникновения глаукомы невозможно, некоторые меры могут снизить риск её развития:

Регулярные осмотры у офтальмолога. Особенно если у вас есть факторы риска, такие как наследственность или сопутствующие заболевания.

Особенно если у вас есть факторы риска, такие как наследственность или сопутствующие заболевания. Контроль уровня сахара в крови. Для людей с диабетом важно поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Для людей с диабетом важно поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Контроль артериального давления. Высокое давление увеличивает риск глаукомы, поэтому его нужно контролировать.

Высокое давление увеличивает риск глаукомы, поэтому его нужно контролировать. Здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек положительно влияют на общее здоровье и могут снизить риск глаукомы.

Правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек положительно влияют на общее здоровье и могут снизить риск глаукомы. Избегание травм глаза. Ношение защитных очков при занятиях спортом или при работе с опасными инструментами может помочь избежать травм глаз.

Эти простые, но эффективные меры могут значительно снизить риск развития глаукомы и помочь вам сохранить зрение. Никогда не пренебрегайте регулярными осмотрами у офтальмолога, даже если вам кажется, что с вашими глазами всё в порядке.

Жизнь с глаукомой

Глаукома требует внимания и ответственности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Desizned

Если вам диагностировали глаукому, важно помнить, что это не приговор. Многие люди живут полноценной жизнью, следуя рекомендациям врачей и контролируя своё состояние. Ведение дневника наблюдений за своим зрением, регулярные обследования и применение прописанных препаратов помогут вам сохранить зрение на долгие годы.

Но глаукома требует внимания и ответственности. Это заболевание, которое можно держать под контролем, если своевременно начать лечение и следовать рекомендациям специалистов. Не откладывайте визит к офтальмологу, если заметили что-то неладное с глазами. Помните, что ранняя диагностика — ключ к сохранению вашего зрения.

Жизнь с глаукомой может потребовать некоторых изменений в вашем повседневном распорядке. Например, вам может понадобиться больше времени для отдыха и восстановления после зрительных нагрузок, а также регулярное применение глазных капель. Однако эти усилия стоят того, чтобы сохранить зрение и качество жизни.

Авторы Андрей Соколов