Россиянам рассказали, стоит ли бояться листериоза, который косит американцев и канадцев

Распространённость листериоза в России снизилась до минимума. В год наблюдается всего несколько случаев заражения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребназдора, комментируя вспышку заболеваемости листериозом в Северной Америке.

"В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения", — передаётся в сообщении.

Листериоз — крайне опасное заболевание, вызываемое микроорганизмами рода Listeria. Разносчиками заразы чаще всего являются грызуны. При несвоевременном лечении инфекция может привести даже к летальному исходу. В зоне повышенного риска находятся дети в утробе матери, младенцы, люди старше 60 лет и имеющие ослабленную иммунную систему.