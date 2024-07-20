Россиянам рассказали, стоит ли бояться листериоза, который косит американцев и канадцев
Роспотребнадзор: В последние годы в РФ случаются единичные случаи листериоза
Распространённость листериоза в России снизилась до минимума. В год наблюдается всего несколько случаев заражения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребназдора, комментируя вспышку заболеваемости листериозом в Северной Америке.
"В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения", — передаётся в сообщении.
Листериоз — крайне опасное заболевание, вызываемое микроорганизмами рода Listeria. Разносчиками заразы чаще всего являются грызуны. При несвоевременном лечении инфекция может привести даже к летальному исходу. В зоне повышенного риска находятся дети в утробе матери, младенцы, люди старше 60 лет и имеющие ослабленную иммунную систему.
Ранее сообщалось о вспышке листериоза в Канаде. От болезни уже скончалось два человека, ещё девять госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии. Предположительно, заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения. Немногим позднее о вспышке листериоза заявили и в США, там также есть двое погибших. Листериоз уже охватил не менее 12 штатов на Среднем Западе и на востоке страны.