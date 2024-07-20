Яровая заподозрила лаборатории Пентагона в появлении вируса, который косит людей в США и Канаде

Вспышки смертельного листериоза в Канаде и США могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Таким мнением поделилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что пришла к подобным выводам после изучения документальных доказательств, полученных в ходе парламентского расследования.

Ранее сообщалось, что в США вслед за Канадой объявили о вспышке смертельного листериоза. Болезнь выявили сразу в 12 штатах. Скончалось уже два человека, ещё 28 госпитализированы. До этого в Канаде два человека скончались, ещё девять попали в больницу. Чаще всего инфекция размножается в овощах и продуктах животноводства. Она поражает нервную систему, может вызывать менингит, энцефалит и привести к смерти. В зоне риска находятся люди старше 60, беременные, дети и те, у кого слабый иммунитет. Россиянам же вспышка листериоза не грозит, заявили в Роспотребнадзоре.