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20 июля, 18:17

Яровая заподозрила лаборатории Пентагона в появлении вируса, который косит людей в США и Канаде

Яровая: Листериоз в Канаде и США может быть связан с биолабораториями Пентагона

Ирина Яровая. Обложка © VK / Ирина Яровая

Ирина Яровая. Обложка © VK / Ирина Яровая

Вспышки смертельного листериоза в Канаде и США могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Таким мнением поделилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что пришла к подобным выводам после изучения документальных доказательств, полученных в ходе парламентского расследования.

"Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США", — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента, причиной вспышек могут быть либо утечки, либо же прямые эксперименты. Она также призвала американцев и канадцев требовать проведения расследования причин распространения инфекции и деятельности биолабораторий Пентагона.

Ранее сообщалось, что в США вслед за Канадой объявили о вспышке смертельного листериоза. Болезнь выявили сразу в 12 штатах. Скончалось уже два человека, ещё 28 госпитализированы. До этого в Канаде два человека скончались, ещё девять попали в больницу. Чаще всего инфекция размножается в овощах и продуктах животноводства. Она поражает нервную систему, может вызывать менингит, энцефалит и привести к смерти. В зоне риска находятся люди старше 60, беременные, дети и те, у кого слабый иммунитет. Россиянам же вспышка листериоза не грозит, заявили в Роспотребнадзоре.

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Наталья Демьянова
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