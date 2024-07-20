Яровая заподозрила лаборатории Пентагона в появлении вируса, который косит людей в США и Канаде
Яровая: Листериоз в Канаде и США может быть связан с биолабораториями Пентагона
Ирина Яровая. Обложка © VK / Ирина Яровая
Вспышки смертельного листериоза в Канаде и США могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Таким мнением поделилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что пришла к подобным выводам после изучения документальных доказательств, полученных в ходе парламентского расследования.
"Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США", — приводит слова Яровой её пресс-служба.
По словам вице-спикера нижней палаты парламента, причиной вспышек могут быть либо утечки, либо же прямые эксперименты. Она также призвала американцев и канадцев требовать проведения расследования причин распространения инфекции и деятельности биолабораторий Пентагона.
Ранее сообщалось, что в США вслед за Канадой объявили о вспышке смертельного листериоза. Болезнь выявили сразу в 12 штатах. Скончалось уже два человека, ещё 28 госпитализированы. До этого в Канаде два человека скончались, ещё девять попали в больницу. Чаще всего инфекция размножается в овощах и продуктах животноводства. Она поражает нервную систему, может вызывать менингит, энцефалит и привести к смерти. В зоне риска находятся люди старше 60, беременные, дети и те, у кого слабый иммунитет. Россиянам же вспышка листериоза не грозит, заявили в Роспотребнадзоре.