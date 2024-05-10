Писательница в интервью Карлсону обвинила США в появлении болезни Лайма

Болезнь Лайма могла произойти из американских биологических лабораторий. Такое предположение во время видеоинтервью с журналистом Такером Карлсоном сделала автор книг по научной медицине Крис Ньюби (её перу принадлежит книга "Укушенный: Тайная история болезни Лайма и биологического оружия". — Прим. Life.ru).

Крис Ньюби в интервью Такеру Карлсону предположила, что болезнь Лайма является следствием американской программы по разработке биологического оружия. Видео © Telegram / Tucker Carlson Network

"Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием "бабезия", — рассказала эксперт.

По её словам, при распространении через укусы клещей эти болезни становятся идеальным незримым оружием, или, как она выразилась, "ядерной бомбой для бедных". Впрочем, есть риск, что последствия при попытках вывести новые виды бактерий, которые могут поселиться в клещах, станут абсолютно непредсказуемыми.

Болезнью Лайма называют недуг инфекционной природы, который вызывают бактерии Borrelia burgdorferi, переносчиками которых служат иксодовые клещи. Если верить информации Центра по предотвращению и контролю заболеваний США, то каждый год этой инфекцией заражаются порядка 476 тысяч человек.